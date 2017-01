By Redazione

Billy Bob Thornton: Vieto a mia figlia di sposare uno come me

Certo in campo sentimentale sembra farsi strada prima la sua nomea di “traditore” e poi quella dell’attore, parliamo di Billy Bob Thornton.

A 61 anni l’attore ha finalmente capito che il suo passato sentimentale non sarebbe da augurare a nessuno e tantomeno alla figlia, sei volte sposato e accusato nel privato di aver tradito tutte le sue mogli, oggi Billy Bob Thornton ammette:

“Ho una figlia di 12 anni in casa, io non voglio che lei possa sposare nessuno come me”, nonostante i tanti matrimoni anche durante il suo sesto, ed ultimo, con Connie Angland, l’attore avrebbe negato una relazione extraconiugale.

Nel suo passato, tra l’altro, bellissime donne come Angelina Jolie, ma per ora l’attore tira un sospiro di sollievo e scherza anche sul possibile fidanzamento della figlia: “Oggi ha 12 anni ed è troppo presto, potrà fidanzarsi quando io sarò in una casa di cura”.