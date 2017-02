By Eleonora Gitto

Bologna, fanno l’amore in Piazza Maggiore: denunciati

A Bologna una coppia denunciata per aver fatto l’amore in Piazza Maggiore.

Quando si dice la passione. Normalmente si fa dentro casa, qualche volta in albergo, sovente anche all’aria aperta ma, in effetti, è abbastanza raro vedere una coppia che, nell’estasi d’amore, non tiene conto che l’aria aperta è costituita addirittura da una piazza dove passa tranquillamente altra gente.

Oddio, se si trattasse di semplici effusioni, anche spinte, magari sulla cosa si potrebbe sorvolare.

Stavolta, però, sembra che la coppia sia andata oltre, arrivando a veri e propri rapporti di natura sessuale.

Lui ha trentatré anni ed è di Palermo, mentre lei ha 45 anni ed è bolognese.

La coppia ha iniziato a spogliarsi parzialmente e si è abbandonata, dicono, a inequivocabili atti d’amore davanti alle sconcertate persone che passavano in quel luogo.

Qualcuno, scandalizzato da tanta disinvoltura, si è preso la briga di chiamare le Forze dell’Ordine.

Il tutto è successo verso le nove di sera nella frequentata Piazza Maggiore.

I poliziotti, accorsi immediatamente per la constatazione de visu del reato, non hanno potuto far altro che appurare l’atteggiamento oltremodo disinvolto della coppia, con relativi atti.

Colti nella flagranza del reato di atti osceni in luogo pubblico, i due sono stati denunciati di conseguenza. Tra l’altro, lui era completamente ubriaco.