BookBook per iPhone 6 Plus, una custodia che è un libro

BookBook per iPhone 6 Plus, una custodia che è un libro.

Nei giorni nostri abbiamo un problema: l’ipertecnologia. Tutto quanto è così altamente e inesorabilmente tecnologico che a volte un ritorno al passato non è male. O vintage, come sono soliti chiamarlo oggi. Ma come si fa?

BookBook, la custodia libro

Si può, ad esempio, non rendere uno smartphone meno tecnologico, ma magari dargli le sembianze di un qualcosa di gradevolmente antico. E cosa c’è di meglio di far sembrare il nostro iPhone 6 Plus a un vero e proprio libro antico, con la sua fisicità, col suo impatto grave e pensoso? Così, comprando un’apposita custodia, quando stiamo guardando lo schermo del nostro smartphone, comodamente seduti in autobus o sulla metro, sembrerà che stiamo leggendo un libro vecchio stile.

Oppure lo stiamo leggendo realmente in eBook, ma avvalendoci di questa splendida copertina rigida. Ecco la forza di BookBook, una custodia realizzata con materiali di pregio che protegge il nostro smartphone, ma gli conferisce un aspetto del tutto particolare, staremmo per dire inimitabile.

Offerta per BookBook iPhone 6Plus a questo link: BookBook Custodia a Portafoglio

Da Macitynet BookBook per iPhone 6 Plus

In verità l’esperimento della copertina del libro non è per niente nuovo, nemmeno per Apple, che già dal 2010 aveva visto realizzare custodie per iPhone 4 dalla Twelvesouth, con un discreto successo. Tuttavia stavolta Macitynet ci ha messo qualcosa in più. Ha realizzato BookBook per iPhone 6 Plus, che è stato migliorato sotto diversi aspetti rispetto a quelle delle precedenti generazioni di iPhone.

BookBook, caratteristiche

Sicuramente resta lo stile di fondo che ha contraddistinto i BookBook precedenti. Per esempio pure la nuova, e più grande, presenta una rilegatura di pelle vera e decisamente pregiata. I dettagli e le finiture sono in color rosso e oro. Non mancano le nervature che danno un sapore di antico al tutto, con una riuscita operazione di invecchiamento.

Dentro, abbiamo il rivestimento di pelle scamosciata morbida. Se tocchiamo questa cover ci accorgiamo che è molto liscia e morbida, decisamente gradevole da sfiorare. Nel lato sinistro ci sono cinque intagli, di cui uno con copertura trasparente, dentro al quale si può infilare tranquillamente un qualsiasi documento d’identità o un foglio di carta per appunti. Lateralmente c’è anche una tasca interna relativamente capiente, dentro la quale si può riporre, se vogliamo, anche denaro o altro. In questo caso il nostro iPhone diverrebbe anche uno strumento utile che può surrogare, almeno parzialmente, il portafoglio.

Sulla destra, abbiamo il guscio di plastica all’interno del quale viene riposto il cellulare. Ovviamente è strutturato in maniera tale che si accede con molta facilità a tasti, pulsanti e porte varie.

BookBook, le novità

La novità rispetto alle precedenti versioni, è che la custodia è possibile sganciarla a metà, così da trasformarla in stand che permette al cellulare di stare in posizione orizzontale.

In questa maniera la BookBook diventa particolarmente comoda per vedere filmati, film, oppure fare telefonate in FaceTime. Ma c’è anche la possibilità di sganciare la custodia interna dalla copertina, magari per agganciare il cellulare a un supporto esistente sulla macchina, sempre mantenendolo protetto da urti di sorta.

Il prezzo è di 55 euro su Amazon, un po’ alto ma ne vale la pena. Un bel regalo di Natale.