Boy George: vi racconto la mia rivalità con George Michael

By Redazione

Un’amicizia molto solida ma arrivata dopo anni di battaglie, George Michael e Boy George erano colleghi ma rivali nel mondo della musica.

Boy George, ex leader dei Culture Club, ha parlato del suo rapporto con il compianto George Michael, un’amicizia consolidata dopo anni di rivalità molto accesa, il cantante infatti rivela: “Abbiamo avuto i nostri bei litigi, lui era il mio rivale per eccellenza, si chiama George e la sua musica sembrava fatta appositamente per combattere contro di me”.

L’ex leader dei Culture Club ha poi proseguito: “L’unica volta che ci siamo seduti allo stesso tavolo è stato quando avevamo entrambi avuto un invito dal gruppo delle ragazze delle Bananarama, una cena in un ristorante giapponese e ci ritrovammo faccia a faccia avemmo una conversazione veramente brillante”.

Boy George poi è tornato su un episodio del passato quando fu minacciato di morte e rivela: “Abbiamo avuto minacce di morte, ricordo che era la sera di Halloween e mi avevano chiamato dicendomi che quella sera mi avrebbero sparato, a quel punto io avevo pensato ‘ok al concerto devo mettere il giubbotto antiproiettile’”.

L’ex leader dei Culture Club ha poi ricordato: “Siamo stati banditi come gruppo dal Cile, dall’Argentina, da Singapore e dalla Russia”.