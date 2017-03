Brad Pitt e Jennifer Aniston sono in contatto, si ma da amici

Da quando uno dei matrimoni più celebrati e seguiti di Hollywood, quello tra Brad Pitt e Angelina Jolie, è terminato, ogni rumor o voce di corridoio tenta di affibbiare un nuovo flirt a ciascuno dei due.

Se Angelina vola in giro per il mondo per presentare il suo nuovo lavoro, Brad Pitt sembra aver deciso di tenere un profilo basso, secondo il People in questo periodo l’attore si starebbe confidando con Jennifer Aniston.

Immediatamente sono partiti i rumors su un possibile ritorno di fiamma, i due hanno già avuto una relazione ma, sembra che la realtà dei fatti non sia questa, Brad Pitt e Jennifer Aniston hanno divorziato nel 2005 e sono sempre rimasti buoni amici.

Secondo quanto riferito da una fonte citata da People, Brad e Jennifer continua a sentirsi in questo periodo e sono in contatto come amici, non sarebbe una novità perché l’attore, che è rimasto in buoni rapporto con la sua ex, pare si sia sempre fidato di Jennifer e spesso lei sarebbe stata la sua confidente.

Dall’altra parte seppur separati, Angelina Jolie ha ribadito “Il mio obiettivo sono i nostri figli, noi siamo e saremo sempre una famiglia e faremo fronte a tutto ciò che c’è da fare per rendere questa sempre più forte”.