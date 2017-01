Brad Pitt: via tutti i ricordi di Angelina dalla loro casa

Nonostante la battaglia legale per la separazione e l’affidamento dei figli vada avanti, Angelina Jolie e Brad Pitt sembrano impegnati a cercare di dimenticare quello che è stato tra loro.

In particolar modo l’attore, secondo le ultime indiscrezioni trapelate attraverso il magazine RadarOnline, starebbe facendo “piazza pulita” di tutti gli oggetti che riguardano l’ormai ex moglie Angelina, nella villa che condividevano, ma che era stata acquistata anni prima da Brad Pitt, stanno pian piano sparendo gli oggetti dell’attrice.

Secondo le indiscrezioni infatti, Brad Pitt è stato visto portare via tanti oggetti che ricordano Angelina, una fonte molto vicina all’attore avrebbe infatti rivelato: “Brad non ha bisogno di tutte quelle cose che accumulava Angelina, come tappeti orientali, coperte ecc., però ha deciso di lasciare gli oggetti d’epoca che l’attrice aveva comprato per lui”.

Un vero e proprio ridimensionamento, continua la fonte, per mettere da parte tantissime cose che si sono accumulate nel corso degli anni, non vanno via invece i mobili e gli oggetti d’epoca anche perché lo stesso attore è un appassionato, si racconta che ad una mostra d’arte abbia speso circa 33 milioni di dollari per acquistare oggetti, nel giro di poche ore.