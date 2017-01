Brad Pitt: vuole creare un paradiso per riconquistare i figli

Sembrerebbe proprio che Brad Pitt non voglia assolutamente darla vinta alla sua ex Angelina Jolie, la questione dell’affidamento dei figli non è certo in dirittura d’arrivo.

Secondo le indiscrezioni raccolte dal magazine RadarOnline, per riconquistare i suoi figli, dopo le battaglie legali e il piccolo incidente sul volo privato con Maddox, Brad Pitt sarebbe tornato alla villa dove avevano vissuto fino ad ora, per fare alcuni lavori “straordinari”.

Secondo la fonte citata dal magazine RadarOnline, l’attore sarebbe intenzionato a ricreare un vero e proprio “paradiso per bambini”, per poter così ribattere alla sua ormai ex moglie Angelina e riconquistare a pieno titolo l’amore e la fiducia dei figli.

C’è da dire che la villa dove hanno vissuto era dell’attore fin da molto tempo prima che Angelina e Brad si fossero messi insieme, adesso l’attore sta predisponendo alcuni lavori per creare un vero e proprio parco divertimenti dove i ragazzi potranno divertirsi in compagnia del loro papà.

Al momento secondo le fonti di RadarOnline, attraverso alcuni scatti fotografici, Brad sta predisponendo dei trampolini a molla per saltare e far divertire i ragazzi, ha ingrandito la pista per pattinare e andare in skateboard, inoltre sarebbe stato avvistato proprio alla villa a bordo di una Tesla.