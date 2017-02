Britney Spears: dieci anni da quando rasai i capelli

Sono passati dieci anni dall’abisso più profondo, quello nel quale era precipitata la cantante Britney Spears esattamente dieci anni fa.

Britney è tornata sul suo periodo negativo, lo rivela il SUN, confermando di essere una ragazza fortunata come lei stessa ammette, un decennio preciso da quell’ormai lontano 2007 quando l’immagine della cantante era segnata da una testa completamente rasata.

Era il febbraio del 2007 quando prendendo un rasoio in mano aveva deciso di rasare i suoi bei capelli, dietro quest’episodio c’è anche un retroscena, perché il parrucchiere si era rifiutato di tagliare quei folti capelli biondi, a questo punto fu stesso la cantante a prendere un rasoio in mano per farlo da sola.

Oggi Britney Spears è cambiata, è in pace con se stessa e vive in modo armonioso con i suoi due figli, ed è per questo che, ricordando il passato, si definisce “molto fortunata”, dopo aver toccato il fondo la cantante si è rimessa in pista sia professionalmente che fisicamente, con una dieta ferrea e tanto esercizio fisico quotidiano.