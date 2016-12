Britney Spears: Il mio corpo è tonico ed elastico come una volta

Il suo chiodo fisso, dopo un lungo periodo di alti e bassi, è quello di non mollare mai la presa e soprattutto di restare in forma.

Britney Spears si è messa a dura prova soprattutto fisicamente e i risultati si vedono, i suoi allenamenti al primo mattino stanno dimostrando come il suo corpo è tonico ed elastico come quello di una volta, anche i fan sono d’accordo.

La cantante infatti mostra i suoi esercizi sul suo profilo ufficiale Instagram a tutti i suoi oltre 14 milioni di follower, pancia tonica così come le gambe ed esercizi basati soprattutto sulla flessibilità nelle prime ore del mattino.

Britney è orgogliosa dei risultati che sta ottenendo e come darle torto, ogni tanto in qualche scatto fa “capolino” anche il suo cagnolino che si mette in un angolino ad osservare come la sua padrona lavora duramente.

“Le estensioni del mattino” così le chiama Britney Spears mentre mostra l’esercizio che poi aggiorna nell’arco delle settimane sul suo profilo social.