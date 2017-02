Britney Spears, parola d’ordine: restare sempre motivati

Il passato è ormai alle spalle da molto tempo, Britney Spears oggi è una donna profondamente cambiata tutta dedita alla famiglia e a se stessa.

Sempre sotto allenamento, la cantante pochi giorni fa aveva condiviso lo scatto del momento più buio della sua vita quando si rasò i capelli a zero, oggi Britney è completamente diversa e sembra non stancarsi mai della sua quotidiana seduta in palestra.

La Spears infatti condivide spesso i suoi esercizi e mostra, con grande fierezza, la sua splendida forma, proprio come ha fatto alcune ore fa direttamente dal suo profilo ufficiale Instagram, uno scatto sulla staccionata dove mostra un addome piatto e una forma smagliante.

Più tardi, per chi magari non ci avesse creduto fino in fondo, la cantante condivide un video di un allenamento dove si mostra veramente grintosa e con tanta voglia di lavorare sodo, la parola d’ordine è una sola, come lei stessa scrive: “Restare motivati”.