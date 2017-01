Britney Spears: vi mostro il mio tatuaggio proibito

Che Britney Spears sia tornata in forma è un dato di fatto, lo ha dimostrato già da tempo e continua a dimostrarlo sul palco e sui social.

La cantante ha riacquistato la sua forma di un tempo, sembra una ragazzina e ostenta spesso il suo ventre completamente piatto, sempre sotto allenamento proprio in questi giorni sul suo profilo ufficiale Instagram ha mostrato quanto è dura “tenersi in forma”.

Ma una cosa che Britney Spears ha voluto mostrare, soprattutto per la gioia dei suoi fan, è un bel tatuaggio in un posticino davvero molto particolare, praticamente nella zona pelvica, lo ha svelato direttamente attraverso i social.

First selfie in a while 😜 pic.twitter.com/hgChixOatd

— Britney Spears (@britneyspears) January 25, 2017