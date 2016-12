Bruno Arena gli auguri di Natale commuovono il web

By Redazione

Quattro anni fa la doccia fredda, per lui, per la sua famiglia, ma anche per tutti i suoi fans che lo hanno sempre seguito nella sua lunga carriera da comico e mattatore.

Ma oggi, Bruno Arena, colpito proprio 4 anni fa da aneurisma cerebrale, appare sulla pagina Facebook del duo I Fichi D’India per fare gli auguri per le festività.

Il comico nel gennaio del 2013 venne ricoverato d’urgenza e operato all’ospedale San Raffaele di Milano dove rimase fino all’11 gennaio dello stesso anno. In quel giorno venne trasferito in un centro di riabilitazione. Il 1° marzo del 2013 finalmente uscì dal coma e cominciò la sua ripresa.

In questo lungo periodo di assenza dalle scene i fan hanno sempre sostenuto i due comici. Così Bruno ha deciso di ringraziarli per l’appoggio e l’affetto che hanno sempre dimostrato nei suoi confronti.

Nel filmato, il comico si mostra sorridente mentre canticchia una canzoncina di Natale; poi saluta i fan.

Sono già 6mila commenti e migliaia di visualizzazioni per il filmato di auguri di Bruno. Il messaggio dei fan sotto al post si ripete: “Ti aspettiamo”.

Scorrendo tra i commenti pieni di affetto nei confronti del comico, se ne nota uno della pagina stessa. A scriverlo, sicuramente, Max Cavallari, partner televisivo di Arena nei Fichi d’India. “Anima mia..”, si legge.