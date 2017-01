By Redazione

Bruno Arena il compleanno in diretta e la dedica del figlio

Un bellissimo video condiviso proprio da Gianluca Arena, il figlio dell’attore e cabarettista Bruno Arena, un bellissimo augurio di compleanno pubblicato sul social Facebook.

60 anni e la felicità di poter festeggiare con la famiglia ma anche con tutti i fan che hanno accolto il video in modo incredibile, tanti commenti commossi per il video ma soprattutto felici per le condizioni di Bruno che sono apparse notevolmente migliorate.

Oltre mille commenti, più di 340mila visualizzazioni e tante condivisioni ma un solo messaggio da Gianluca per il padre: “Oggi è un giorno speciale!!! Il mio fantastico papà compie 60 anni!!!!! Tanti tanti auguriiiii!!!!”.