Bufera dell’Epifania, neve sulle macerie di Amatrice

La “bufera dell’Epifania” sta colpendo l’Italia intera e mettendo in ginocchio le zone terremotate: Amatrice e Accumoli (Lazio) sono sotto una coltre spessa di neve.

La neve e il gelo non hanno risparmiato Norcia, San Benedetto, Preci e Cascia.

Annunciata dai metereologi la bufera della Befana è arrivata puntuale portando dal Nord Europa flussi di aria gelida, neve e disagi.

Questa mattina Amatrice e Accumoli (Lazio) si sono svegliate sotto un manto bianco, a seguito delle precipitazioni nevose cadute nella notte sui luoghi devastati dal sisma.

Nonostante la neve ad Amatrice i lavori di rimozione delle macerie non sono stati interrotti.

Si prosegue a liberare il centro storico mentre l’intero corso principale era stato già liberato dalle macerie.

In queste ore le operazioni dei Vigili del Fuoco procedono anche con la neve che sta cadendo copiosa.

Disagi per il maltempo in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e in Sicilia. Sospesi i collegamenti con le isole per mareggiate e venti forti.

Pioggia gelata e vento forte anche a Napoli, ci sono problemi per i collegamenti con le isole del Golfo, in particolare con Capri. Il Vesuvio è imbiancato dalla cima alle quote più basse.

Le previsioni meteo dicono che al Centro-Sud fino a domenica oltre al freddo artico (le temperature minime scenderanno fino a -10° al Nord e al Sud, e -26° sulle Alpi), si verificheranno abbondanti nevicate.

Non a caso la Protezione civile ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti e i comuni a verificare i piani d’emergenza.