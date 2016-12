Bungee Jumping: si lancia con l’elastico e muore -video

By Redazione

E’ una pratica utilizzata in tutto il mondo, il più delle volte anche per far provare l’emozione di un volo nel vuoto a chi vuole “una botta di adrenalina”.

Ovviamente le attrezzature per questo tipo di “lancio” che si effettua perlopiù da un ponte molto alto, devono essere a norma di legge e controllate, quello che evidentemente non è accaduto a San Paolo in Brasile.

L’incredibile episodio è accaduto a Fabio Ezequiel de Moraes che si apprestava a saltare con l’elastico dal ponte Engenheiro Acrisio nella giornata di domenica, l’altezza era notevole siamo a circa 40 metri, purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto.

L’uomo si è lanciato nel vuoto ma il salto è stato fatale perché pare che l’elastico aveva una misura maggiore rispetto all’altezza del ponte tanto che l’uomo è morto per un trauma cranico dopo il suo ricovero in ospedale.

L’attrezzatura è stata sequestrata e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, alcuni testimoni hanno confermato che insieme all’uomo sarebbe dovuto saltare anche il figlio e che per fortuna non avrebbe seguito il padre.

A seguito dell’incidente la parte finale del video è stata censurata.