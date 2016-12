Carlo Conti ha un sogno: Michelle Obama a Sanremo

By Eleonora Gitto

Carlo Conti per Sanremo sogna la presenza di Michelle Obama.

Il Festival di Sanremo è sempre il Festival di Sanremo, e questo Carlo Conti lo sa. Perciò il conduttore può permettersi di avere gli ospiti più blasonati, giacché la manifestazione è nota in tutto il mondo, e, per farsi pubblicità, è un trampolino di lancio eccezionale.

Ma stavolta il presentatore punta decisamente in alto. In un’intervista al settimanale Chi, Conti confessa: “Tutte quelle che ho letto sono meravigliose suggestioni e belle idee che purtroppo, essendo già uscite, sono state bruciate, perché io posso pensare anche a un nome, ma se è già stato detto non è più una sorpresa”.

“Cerco qualcosa, prosegue Conti, che nessuno si aspetti. Magari ci saranno due uomini, o una bionda e una mora, o qualcosa ancora di ancora più classico”.

Rispetto alla possibilità di avere come ospite a Sanremo Melania Trump, Conti precisa: “Quest’anno sarebbe più facile avere Michelle Obama, visto che non è più la first lady, ma è tornata a essere una normale cittadina. Potrebbe essere un’idea”.

Insomma, l’impressione netta è che il presentatore, che ha detto di tutto e di più, ci stia prendendo in giro un po’ tutti. Ma se lo può permettere, perché è bravo.