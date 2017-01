Carmen Russo: io mamma miracolata

Per tanti anni la bella e brava Carmen Russo ha vissuto un lungo calvario, nel tentativo di riuscire a diventare mamma: per anni e anni ha cercato, con tutti i mezzi possibile, la maternità, ed alla fine è stata “miracolata”, riuscendo a diventare madre per la prima volta madre ad un’età in cui molte donne diventano nonne.

Carmen Russo, 57 primavere, quasi quattro anni fa è diventata mamma di Maria (la bimba è nata il 14 febbraio del 2013): occuparsi della figlia insieme al marito Enzo Paolo Turchi per lei è la gioia più grande.

La famigliola felice ha trascorso le ultime vacanze di Natale in Kenya, come riporta il sito di Novella 2000 che ha intervistato la showgirl e attrice.

La showgirl definisce la nascita di Maria un vero e proprio miracolo. Le prime dichiarazioni: “Non ho mai pensato di privarmi della maternità. Anche se Maria è nata quando avevo 53 anni. Ci ho sempre sperato e la sua nascita penso che sia stato un miracolo. Ho sempre creduto ed ho sempre avuto fede. Da quando è nata Maria sono cambiate molte cose in senso positivo e mi sento di dire che si è avverato un miracolo. La fede mi ha sempre dato molta forza a prescindere dall’esperienza vissuta per la nascita di Maria”.

Poi racconta di esserci riuscita grazie alla fecondazione assistita: “Quando sono arrivata ai 40 anni, ho pensato ad avere un figlio – ha raccontato – Ho detto a mio marito Enzo: ‘Se non ci pensiamo noi a farlo che abbiamo una storia forte e siamo innamorati’. Ho fatto gli esami e ho scoperto che avevo le tube chiuse. Ed è stata necessaria la fecondazione assistita. E’ un problema comune a tante donne”. “Ho iniziato un percorso che è stato lungo con momenti di speranza, gioia, ma anche delusione – ha proseguito Carmen – In quel periodo ho vissuto anche in Spagna. A Barcellona mi sono rivolta ad un istituto specializzato. Poi sono riuscita. Non ho mai avuto l’ossessione ma ho sofferto tanto“.

E l’età non rappresenta assolutamente un problema perché “un figlio può avere una mamma non più 30enne, ma comunque una mamma o un papà presenti”.