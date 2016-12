Carrie Fisher: dieta e altro, i motivi dell’infarto?

Purtroppo non sarà un bel Natale per la famiglia della celebre attrice, che in queste ore è in forte apprensione per le sue condizioni di salute: Carrie Fisher è stata colpita da un violento attacco di cuore mentre si trovava a bordo di un aereo della United diretto da Londra a Los Angeles.

Secondo il Los Angeles Times, il personale di bordo sarebbe intervenuto con il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca per tenere in vita la 60enne attrice statunitense. L’emergenza si è verificata 15 minuti prima dell’atterraggio.

Le prime testimonianze dal volo, tra cui quella dell’attrice Anna Akana, che sedeva vicino all’attrice, parlavano di una Fisher “inerte” al momento dell’atterraggio, quando è stata subito trasportata al Ronald Reagan UCLA Medical Center.

I bollettini seguenti parlavano di “condizioni critiche” e niente era certo fino a un annuncio fatto poco fa dal Todd Fisher, fratello dell’attrice: la sorella sarebbe in condizioni stabili ora, l’emergenza passata.

Le ultime indiscrezioni, fornite dal Daily Mail, la crisi cardiaca sarebbe dovuta ad una serie di problemi che avrebbe avuto l’attrice, compreso una passata tossicodipendenza ma soprattutto ad una dieta evidentemente troppo drastica.

Secondo una fonte medica che ha parlato al Mirror, la drammatica perdita di peso dell’attrice, attraverso appunto una dieta drastica, sarebbe potuta essere una componente chiave per la crisi cardiaca accaduta durante il volo.

Nata a Beverly Hills, 21 ottobre 1956, Carrie Fisher si trovava in tour per la presentazione del suo ultimo libro, The Princess Diarist. Dopo un lungo periodo di quasi oblio in ruoli minori, è tornata ad interpretare la principessa Leila nel VII episodio di Guerre Stellari, “Il risveglio della forza” nel 2015, e nel 2017 sarà nel cast dell’ottavo episodio.