Carrie Fisher: l’incredibile telefonata al 911 dall’aereo

La prematura scomparsa dell’attrice Carrie Fisher, indimenticabile Principessa Leila nella saga di Star Wars, non riesce a dar pace ai milioni di fan in tutto il mondo.

Carrie Fisher come si sa è morta dopo il ricovero in ospedale in seguito ad un arresto cardiaco, il magazine TMZ rivela in esclusiva la telefonata al 911 fatta dall’aereo della United Airlines a circa 10 minuti dallo sbarco in aeroporto.

La drammatica sequenza della chiamata al pronto soccorso mentre l’aereo era all’incirca a 10 minuti dall’atterraggio, secondo le informazioni riportate dal magazine l’attrice avrebbe avuto un arresto cardiaco e i passeggeri erano tutti preoccupati.

L’attrice in realtà non avrebbe avuto nessun impulso per circa dieci minuti e non avrebbe più ripreso conoscenza anche dopo il ricovero presso lo UCLA Medical Center, secondo le rivelazioni della telefonata al 911, si è fatto di tutto persino da parte del pilota di linea per accelerare in tutti i modi la operazioni di atterraggio.