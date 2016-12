Carrie Fisher prima di morire la rivelazione su Harrison Ford

By Redazione

In questo 2016 maledetto, soprattutto per le star e le celebrità internazionali, ci ha lasciato anche la famosa attrice Carrie Fisher.

Famosa per la sua interpretazione della principessa Leila nella prima pellicola di Star Wars, Carrie Fisher è morta a soli 60 anni dopo il ricovero in ospedale in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto durante un volo da Londra a Los Angeles.

Proprio il giorno 23 dicembre l’attrice aveva avuto un arresto cardiaco durante il volo, successivamente era stata rianimata e poi ricoverata nell’UCLA Medical Center di Los Angeles purtroppo in condizioni gravi, oggi l’annuncio ufficiale.

Carrie Fisher aveva rivelato un particolare della sua vita privata legata all’attore Harrison Ford, poche settimane prima, erano i primi di dicembre, l’attrice intervistata al The Graham Norton Show aveva confermato alcune indiscrezioni del suo nuovo libro.

Una storia d’amore durata tre mesi, quando lei aveva 18 anni e lui ne aveva 33, il fascino di Harrison Ford era incredibile, svela l’attrice, la relazione rimase segreta perché Ford era già sposato anche se da lì a poco l’attore avrebbe poi divorziato, Carrie pur non definendo quel rapporto un fallimento spiega. “E’ stato un amore non corrisposto”.