Caterina Balivo: Fatevi baciare dal Sole, è gratis

By Redazione

I commenti si sprecano e anche senza trucco e direttamente dalla sua casa, Caterina Balivo stupisce i fan con un selfie natalizio.

Lei “nature” senza trucco, dietro l’albero di Natale e un raggio di sole che la colpisce, e come per tante persone anche per lei il calore del sole è tutto, basta leggere il messaggio che accompagna il selfie condiviso sul profilo Instagram:

“Eraclito diceva che il #sole è nuovo ogni giorno, provo a rinnovarmi e a reinventarmi ogni giorno anche io per essere sempre curiosa e non perdere mai la voglia di imparare cose nuove! #Buongiorno a tutti e fatevi baciare dal sole più spesso, è gratis, mette di buon umore, e trasmette tanta voglia di fare! 😜 #caterinabalivo #caterinasecrets”.

Ovviamente i commenti dei fan si sprecano, c’è chi la definisce “ancora più bella struccata” e chi la paragona ad una ragazzina, senza trucco Caterina evidentemente mostra ancor meno della sua età, e c’è chi sentenzia: “La vera bellezza, acqua e sapone”.