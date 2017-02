Cecilia Rodriguez, ottimi rapporti con l’ex cognato Stefano

Sentendosi poco apprezzata nel nostro paese, dove addirittura sarebbe considerata troppo “grassa” dagli stilisti per riuscire a sfondare nel mondo della moda, Cecilia Rodriguez è pronta a partire per l’America assieme al suo fidanzato, Francesco Monte, che frequenterà un corso di recitazione per sfondare nel cinema e togliersi di dosso lo “stigma” di aver partecipato a Uomini e Donne.

Prima di partire però, la sorella di Belen Rodriguez ha voluto raccontare i rapporti che intrattiene con l’ex cognato, Stefano De Martino, che tutto sommato rimangono pacifici, nonostante il ballerino abbia ormai chiuso da un anno il matrimonio con la moglie.

In una lunga intervista al settimanale Vero, Cecilia Rodriguez, per la prima volta, ha rivelato la natura del rapporto con Stefano: “L’unica cosa che conta è che Belen sia felice, io non entro nel merito della sue storie d’amore. Con Stefano ho mantenuto ottimi rapporti: è il papà di mio nipote e non ho certo divorziato da lui!”.

Poi confessa di amare molto il suo nipotino Santiago, figlio proprio di Stefano e Belen: “Gli dedico il mio tempo, cerco di entrare nel suo mondo. Gioco spesso con lui e a volte vorrei che giocasse a modo mio, ma poi sono sempre io a dovermi adeguare alle sue regole”.

Infine ha parlato della prossima partenza per Los Angeles, dove il fidanzato ha trovato posto nella rinomata scuola Actors Studio, ma anche lei è già stata contattata da alcune agenzie di moda. “Lì c’è una cultura meritrocratica diversa, ci sono altre opportunità” ha puntualizzato la giovane Rodriguez.