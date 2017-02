By Federica Franco

C’era una volta Studio Uno: nuova serie tv in 2 puntate

Lunedì 13 e martedì 14 febbraio 2017 la Rai trasmetterà una nuova mini serie tv intitolata C’era una volta Studio Uno. La fiction è ambientata nei lontani anni 60 ed è composto da un cast davvero eccellente. La mini serie tv, come avrà già capito chi ha vissuto la tv in quegli anni, parla del mitico programma Rai Studio Uno andato in onda dal 1961 al 1966.

La conduzione del programma era affidata alla cantante Mina, mostro della musica italiana. Gli ospiti fissi che erano sempre presenti nel programma erano le gemelle Kessler, Don Lurio e il Quartetto Cetra. La mini serie racconterà di come è nato questo programma televisivo e la storia si incentrerà su tre ragazze chiamate Giulia, Rita ed Elena, interpretate da 3 ragazze molto conosciute dal piccolo schermo che sono Alessandra Mastronardi, Giulia Buscemi e Diana Del Bufalo.

Le tre ragazze, ambiziose e vogliose di entrare nel mondo dello spettacolo, si ritroveranno all’interno di Studio Uno e cominceranno ad intrecciarsi le varie storie: infatti Giulia, interpretata dalla Mastronardi perderà la testa per Lorenzo il programmista, Rita (Diana Del Bufalo) si innamorerà di Renato un macchinista tv mentre Elena (Giulia Buscemi) si invaghirà di Stefano responsabile del corpo di ballo di Studio Uno.

Tra le attrici già citate troveremo anche Giampaolo Morelli, Agnese Nano, Edoardo Pesce, Antonello Fassari, Giorgia Cardaci, Gianmarco Saurino e Andrea Bosca.