CES di Las Vegas 2017, quali novità?

By Eleonora Gitto

Che cosa succederà al CES di Las Vegas 2017? Quali le novità?

Come noto stiamo parlando della maggiore e più blasonata manifestazione globale sull’elettronica di consumo.

Anche se poi la nozione di elettronica è diventata talmente vasta che al Consumer Electronic Show ci puoi trovare davvero di tutto.

Ma ormai ci siamo, perché la fiera apre ufficialmente il 5 gennaio a Las Vegas, nella città americana del gioco e della perdizione.

E noi vediamo invece se riusciamo a perderci in senso buono negli infiniti giochi dell’elettronica, dell’informatica, della robotica, dell’intelligenza artificiale, visto che quella umana ultimamente fa sempre più difetto.

Cominciamo con i computer. Ci saranno gli immancabili notebook, poi anche tablet sganciabili e 2 in 1 rispetto a quelli del 2016.

Particolarmente interessanti saranno quelli in versione ibrida del ben riuscito XPS di Dell.

Poi ci saranno tantissimi all in one, che fanno riferimento al famoso Surface Studio di Microsoft, che sta ottenendo davvero un notevole successo, dopo la presentazione ufficiale di qualche mese fa.

Alla grande andranno pure i televisori, con le ultime novità: i display 4K e le immagini ad alta gamma dinamica.

Poi ci sarà la curiosità delle curiosità: l’intelligenza artificiale, con Google, Samsung e un’infinità di altre società.

E forse l’aspetto più interessante della manifestazione sarà proprio quest’ultimo.