Channing Tatum mostra la moglie nuda a letto

By Redazione

C’è chi è talmente tanto geloso della propria donna da non voler vedere pubblicata neanche uno scatto e chi invece è talmente orgoglioso da condividere con i propri fan, invece, la bellezza.

Come questi ultimi la pensa l’attore Channing Tatum che non ha resistito al fascino e la bellezza indiscussa della moglie, Jenna Dewan, condividendo uno scatto di lei completamente senza veli stesa sul letto immersa tra le lenzuola e abbracciata al cuscino.

Lo scatto è arrivato poco prima della notte dei Golden Globes, l’attore evidentemente non ha resistito alla bellezza della moglie che a tarda notte si era addormentata tra le lenzuola completamente senza veli, una foto in fin dei conti artistica pubblicata in bianco e nero.

Nap time = The Best Time 😇🙌🙌 A photo posted by Channing Tatum (@channingtatum) on Jan 8, 2017 at 7:20pm PST

La didascalia che accompagna la foto dice: “Tempo del pisolino è il tempo migliore”, quale migliore occasione per scattare una foto del genere se non quado Jenna si è addormentata? Forse sveglia non avrebbe mai voluto che si scattasse una foto del genere?