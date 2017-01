Charlie Sheen lo sfogo su Chuck Lorre: miserabile fott..o

By Redazione

Di certo Charlie Sheen non è uno che le manda a dire e anche questa volta lo ha confermato, durante una recente intervista radiofonica.

L’attore, che da tempo ha rivelato la sua sieropositività scoperta peraltro nel lontano 2011, sembrava aver digerito la sostituzione del suo personaggio nella famosa serie tv: Due uomini e mezzo, ma evidentemente così non è stato.

Charlie Sheen fu sostituito dall’attore Ashton Kutcher alcuni mesi dopo che venne fuori lo scandalo della sua sieropositività tenuta nascosta, l’attore non ci sta ed in una recente intervista radiofonica si scaglia contro il creatore della serie Chuck Lorre.

Parlando a KIIS FM ha usato frasi che non possono essere interpretate: “Deve succhiare il mio f…..o” e ancora “è il più miserabile f…….o” e l’intervista continua poi sulla stessa linea, Charlie invece coglie l’occasione per scusarsi con Ashton Kutcher che aveva accettato il ruolo e per questo aveva scatenato la sua ira.

FONTE