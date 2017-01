Che Dio ci aiuti 4 anticipazioni 29 gennaio 2017

La nuova serie tv Che Dio ci aiuti 4, con protagonista la simpatica Suor Angela, interpretata da una bravissima Elena Sofia Ricci, sta continuando la sua scalata al successo televisivo grazie alle storie sempre fresche ed emozionanti e grazie ad un cast unico che sa entrate perfettamente nei panni di chi sta interpretando.

Su Rai 1, domenica 29 gennaio 2017 alle 21:30 ci saranno due nuove puntate di Che Dio ci aiuti 4, ovviamente in prima tv. Pronti a sapere che cosa accadrà a Suor Angela e compagnia? Non vi basta che leggere le seguenti trame tv.

Nella prima puntata, intitolata Fantasmi, vedremo Suor Angela che scoprirà che una sua amica e il suo compagno stanno nascondendo un segreto molto importante. Valentina per non deludere Gabriele tenta il possibile per tenergli nascosto il suo passato.

Nella seconda puntata, Come si cambia, vedremo Suor Costanza che viene investita da un pirata della strada. Nel frattempo Monica sfida Nico in una prova a cui verrà messa sotto torchio la sua fedeltà. Azzurra invece è sempre più convinta che Andrea non sia una buona compagnia per Emma.

Saranno due puntate piacevoli adatte per una serata da passare in compagnia della propria famiglia.