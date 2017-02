Che Dio ci aiuti 4, NCIS e Bull: trame tv 26 febbraio 2017

La domenica è giorno di fiction e telefilm: in prima tv andranno in onda su Rai 1 Che Dio ci aiuti 4 e su Rai 2 prima NCIS: unità anticrimine e successivamente Bull che si dovranno scontrare con la soap spagnola Il segreto in onda invece su Canale 5.

Ecco a voi le trame delle nuove puntate di Che Dio ci aiuti, NCIS e Bull.

Che Dio ci aiuti 4 andrà in onda con altre due nuove puntate intitolate Amore a tutti i costi e Fato, destino, o… Nel primo episodio vedremo Suor Angela che dovrà occuparsi di una malata e Monica che dovrà affrontare una madre cocciuta. Valentina, intanto dovrà affrontare i genitori di Gabriele. Nella seconda puntata vedremo Emma felice per l’arrivo di Caterina, la sua migliore amica. Valentina intanto si trova costretta ad assecondare le strane richieste di Suor Costanza. Edo e Suor Angela studiano un piano per far riappacificare Nico e Monica.

Nel telefilm NCIS – unità anticrimine vedremo la puntata intitolata Filadelfia. Le agenti Quinn e Bishop dovranno indagare sull’omicidio del sottufficiale Gary Falco. Indagini che si incroceranno anche con la scomparsa di un agente britannico.

Nell’episodio del telefilm Bull, intitolato Callisto vedremo Bull difendere Kerry Ketchum, accusata ingiustamente di violazione di brevetto. La causa rientra però nella giurisdizione di Callisto uno dei pochi tribunali dove Bull è stato battuto in aula.