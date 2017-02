Che Dio ci aiuti 5: probabile addio di Suor Angela

In tv stanno trasmettendo la quarta serie della fiction Che Dio ci aiuti ma non è escluso, visto il grande successo, che vi sia una quinta stagione. Purtroppo però sembra che ci sia un addio: infatti proprio come è successo ad un’altra serie tv di successo, Un passo dal cielo che ha visto l’addio di Terence Hill che interpretava il protagonista, anche in questa quinta serie di Che Dio ci aiuti potrebbe non esserci più il fulcro della serie Elena Sofia Ricci che interpreta la simpatica Suor Angela.

Questa quarta serie ha avuto molti ascolti, battendo anche la soap Il segreto trasmessa anch’essa in prima serata su Canale 5. Ed è così che ha conservato la sua corona imponendosi come serie tv più vista in questo periodo. Ovviamente sull’addio di Elena Sofia Ricci non ci sono ancora conferme ma sembra che la probabilità che nella quinta serie non la troveremo sia alta. Sembra invece che il posto che si è preso quest’anno Diana Del Bufalo sia ben saldo. Non dovrebbero mancare all’appello neanche Azzurra e Guido, la coppia che nella fiction ha fatto sognare molti telespettatori.

Rimaniamo in attesa di novità inerenti la quinta stagione di Che Dio ci aiuti.