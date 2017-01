By Redazione

Cher: in fin di vita? Faccio un film ed un tour

Nonostante ci siano ancora voci contrastanti riguardo le sue condizioni di salute, Cher sembra stia pensando ad un doppio progetto.

I media da diverso tempo hanno riportato che la cantante e attrice sia stata colpita da un virus e ancora oggi a rischio, a 70 anni però Cher sembra essere intenzionata forse a smentire tutti e mandare avanti un doppio progetto.

Un film ed un tour, secondo le indiscrezioni raccolte dal magazine RadarOnline sarebbe un progetto “obbligato” e legato principalmente a “rimpolpare” le sue casse che sono piuttosto vuote, ecco perchè l’idea di questo doppio impegno.

Cher sarà produttrice e attrice in una pellicola legata alle problematiche dell’inquinamento e alla crisi idrica, un argomento importante toccato anche nel lontano 1983 nel film “Silkwood” accanto a Meryl Streep, in quel caso si trattava di esposizioni alle radiazioni in una fabbrica.

Nonostante il doppio impegno preso, secondo le indiscrezioni raccolte dal magazine RadarOnline, questi potrebbero essere gli ultimi progetti della cantante e attrice che, in realtà, sarebbe stata vittima di investimenti sbagliati nell’arco della sua vita, ma che oggi più che mai non sarebbe in grado di portarli a termine.