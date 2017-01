Cherry Season: Serkan Cayoglu in arrivo con Love of my life

Cherry Season è stata la serie tv più seguita di questa estate, troncata purtroppo all’improvviso per dar spazio agli altri programmi che ritornavano sugli schermi dopo le vacanze estive.

Non abbiamo anticipazioni sulla serie tv ma sappiamo che uno degli attori più amati e più belli di Cherry Season sta tornando con Love of my life, una sorta di soap che parla sempre di amore.

L’attore, Serkan Cayoglu farà sempre la parte dell’uomo affascinante che ammalia tutte con il suo sguardo. Come succede quasi sempre però il cuore verrà conquistato da una donna che renderà l’uomo particolarmente più affabile verso l’universo femminile. Lei, la donna che lo farà innamorare, Hande Dogandemir, sarà una bellissima pubblicitaria. Sarà una serie tv emozionante perché vedremo nascere e proseguire una romantica storia d’amore che conquisterà sicuramente il pubblico femminile.

Love of my life: quando inizia la nuova serie tv?

La serie tv inizierà il prossimo 6 febbraio 2017 su Fox Life alle 14:30 circa perciò potrà vederla solo chi ha un abbonamento Sky. Non sarà perciò possibile vederla sulle reti Mediaset come lo era per Cherry Season. L’eccitazione comunque è molta soprattutto per i fan del bel Serkan che in Cherry Season interpretava Ayaz Dincer.