Chiara Ferragni, Fedez è subito diventato una persona importante

Nelle ultime settimane si è parlato spesso di loro: giovani, belli di successo, ed per di più pazzi l’uno dell’altra, Chiara Ferragni e Fedez stanno facendo impazzire il web ed il gossip, tra una trasferta italiana ed una americana, per assecondare i reciproci impegni di lavoro.

La bionda blogger infatti vive e lavora in pianta stabile a Los Angeles, mentre il rapper, oltre naturalmente ai suoi concerti e alla promozione dei suoi album, è stato impegnato finora nelle vesti di giudice di X Factor.

E guai a insinuare malignamente che la loro è solamente una storia a favor di telecamera: ancora una volta Chiara ci ha tenuto a sottolineare che, nonostante il futuro non è già deciso, questa con Fedez è certamente una cosa seria.

La fashion blogger più conosciuta al mondo ha infatti rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ammette di aver perso letteralmente la testa per Fedez dopo pochi mesi di frequentazione.

“Fedez è una delle persone che ho avuto vicino con cui è più facile stare. Lui mi aveva citato in una canzone (“Vorrei ma non posto”, ndr). Ci eravamo visti un anno fa, ma eravamo entrambi fidanzati, poi ci siamo ritrovati a cena e ci siamo piaciuti subito. Ha le idee molto chiare, è forte, ma di una dolcezza unica. So che qualcuno pensa che stiamo insieme per le copertine, invece siamo due ragazzi, siamo molto più simili di quanto si pensi. È stato bellissimo averlo qui, senza i paparazzi… Stiamo vivendo momenti dolci”, ammette.

Anche se non vuole ancora parlare di matrimonio: “Beh, è prematuro. Ma sto vivendo la più bella esperienza sentimentale della mia vita. Io ero sempre stata fidanzata. Ci siamo incontrati dopo la mia prima estate da single, dove ho apprezzato il dovermi bastare da sola, è stato bellissimo, un cambio di vita: ho fatto viaggi fantastici con le mie amiche storiche, siamo andate a Cuba, alle Hawaii, a Los Angeles”.