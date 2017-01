Chiara Ferragni, il nuovo scatto conquista il web

In viaggio costante tra Los Angeles, dove vive e lavora, e l’Italia, dove vive il suo fidanzato Fedez, Chiara Ferragni continua ad accrescere la sua popolarità sui social, anche grazie agli scatti di coppia che non lesina certo accanto al suo rapper.

L’ultimo scatto ad aver pubblicato sui social, che ha fatto impazzire i fans, la vede però protagonista indiscussa, e soprattutto sempre più sicura di se e del suo corpo, persino spregiudicata a detta di qualcuno.

La fashion blogger e influencer da oltre 7 milioni di follower su Instagram, ha iniziato il suo 2017 con uno scatto ad alto tasso di seduzione, che la vede di spalle, davanti allo specchio, e con indosso solo un paio di jeans.

In una manciata di ore la foto ha ottenuto oltre 175mila ‘mi piace’ e la maggior parte dei commenti sono stati tutti positivi per la giovane cremonese.

Chiara e Fedez hanno trascorso il Natale in California, a casa di lei, mentre il 31 dicembre a Bari, dove lui si è esibito insieme a J-Ax aspettando la mezzanotte: ora i due sono di nuovo in America, come scrive la blogger su Instagram, ed il tutto in sole 72 ore.