Chiara Ferragni, le feste trascorse a Los Angeles con Fedez

By Angela Sorrentino

Con una carriera che va a gonfie vele e con una storia d’amore che sembra farsi più seria di giorno in giorno, questo è un momento d’oro per Chiara Ferragni, che ha trascorso le festività natalizie circondate dall’amore e dall’affetto dei suoi cari.

Archiviate le voci di crisi che si sono susseguite nelle ultime settimane, Chiara, in numerose foto condivise sui social, è apparsa felice e sempre più affiatata accanto al suo Fedez.

I due innamorati sono volati in America per trascorrere assieme le vacanze ed in quel di Beverly Hills, circondati da amici, si stanno godendo un po’ di riposo dallo stress della vita quotidiana.

Sui social sono apparsi anche dei video, che testimoniano la loro vacanza spensierata: in uno, in realtà frutto di uno scherzo, alcuni amici hanno filmato i due mentre, teneramente abbracciati, dormono su un divano con una coperta.

Il rapper ha diffuso la clip online, con il commento scherzoso “Xmas party hard”: solo su Instagram il video ha ottenuto circa 400mila “like” in tre ore.