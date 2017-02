Chiara Ferragni: vi racconto la mia ascesa

È giovane e bella, ma soprattutto è la donna del momento: Chiara Ferragni, da un piccolo blog, è riuscita a tirar fuori un vero e proprio colosso, che dà da mangiare a decine di persone, ed ha persino tenuto una lezione alla prestigiosa università di Harvard per spiegare quali sono stati i punti chiave della sua incredibile ascesa.

La bella bionda, protagonista persino del gossip per la sua relazione col rapper Fedez, nelle scorse ore è stata ospite a Che tempo che Fa, e a Fabio Fazio si è raccontata, tra vita privata e professionale.

“Ho un percorso particolare. Tutto è cominciato con il mio blog, facevo le foto per vedere le reazioni delle persone. Ho seguito dei fashion blogger americani e ho aperto il mio sito, un mix di varie cose. Da lì è nata tutta l’avventura, sono arrivata nel posto giusto al momento giusto. Ora ci lavorano 25 persone quasi tutte under 30”, ha esordito.

All’inizio non era ben accettata, perché non tutti capivano il suo lavoro, la sua quindi è stata una strada in salita: “Ero malvista da tutti, era difficile. Ma ero molto entusiasta di quello che facevo, ero molto convinta di quello che facevo e non mi sono mai lasciata abbattere”.

Ora Chiara, 29 anni, è una vera e propria influncer: “Influencer è un termine particolare – ha spiegato poi -. Vuol dire che influenzi i gusti delle persone. Sei influencer quando hai grossi numeri che ti seguono, quindi quello che fai condiziona il modo di pensare o il modo di agire di tante persone. Io faccio tutto per entusiasmo, però è bello sapere che ci sono persone che ti seguono e si ispirano a te […]”.

Infine ha rivelato che il segreto del suo successo sono le lunghe liste con obiettivi da raggiungere: ogni mese, una lista diversa.