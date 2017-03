Chris Martin, il frontman dei Coldplay spegne 40 candeline

Un compleanno importante, da festeggiare circondato dall’amore della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi fans, ma soprattutto insieme alla sua band, che gli ha permesso di essere consacrato come uno dei cantanti più apprezzati sulla scena musicale internazionale.

Oggi è una data importante per Chris Martin, cantautore britannico noto per essere il frontman dei Coldplay, che festeggia il suo quarantesimo compleanno.

Musicalmente Chris nasce nel 1996, anno in cui vengono fondati proprio i Coldplay. Martin ha formato la band che l’ha reso ricco e famoso insieme a tre suoi amici dei tempi della scuola, Johnny Buckland, Guy Berryman e Will Champion.

Il primo album della band viene pubblicato nel 2000, intitolato “Parachutes”, ottenendo da subito un grandissimo successo internazionale.

A Head Full Of Dreams ha venduto più di 4 milioni di copie dalla pubblicazione a dicembre 2015; l’album include le hit Adventure Of A Lifetime, Hymn For The Weekend e Up&Up, che in totale hanno superato un miliardo di visualizzazioni su YouTube.

I tratti della sua vocalità sono l’uso del falsetto, mentre musicalmente si distingue per le sonorità pop che compongono le hit del gruppo.

Solo poche ore fa, Chris, assieme alla sua band, ha pubblicato il video lyric di Hypnotised, canzone (“un nuovo non-singolo” secondo le parole dello stesso cantante) tratta dal nuovo EP intitolato Kaleidoscope in uscita il prossimo 2 giugno. Tra le cinque tracce del disco vi è anche Something Just Like This con i Chainsmokers. Gli altri brani presenti nell’EP si intitolano All I Can Think is About You, Miracles 2 e ALIENS.

Una vita spesa per la musica, che lo hanno portato a calcare i palcoscenici più importanti del mondo, ma anche spesa a cercare il vero amore. Chris Martin è stato sposato con la bella Gwyneth Paltrow, ma dopo dieci anni la favola è finita, anche se i due sono rimasti buoni amici.