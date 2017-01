Cicciolina sarà naufraga sull’Isola dei Famosi 2017

Nelle ultime settimane si sono sprecate le indiscrezioni sui prossimi naufraghi che partiranno alla volta dell’Honduras, per partecipare all’Isola dei Famosi 2017, ma nelle ultime ore sono arrivate delle sbalorditive conferme.

Mentre in rete già impazza la polemica per la partecipazione delle ex tele-imbonitrici Wanna Marchi e Stefania Nobile, un altro nome illustre, che sicuramente farà parlare molto di se, pare sia quasi certo: parteciperà al reality anche Ilona Staller, in arte Cicciolina.

La diva del porno non ha mai partecipato a un reality e pare che voglia fare un’eccezione proprio con L’Isola dove è stato già confermato il nome di un’altra star del mondo a luci rosse, Malena Mastromarino, detta “la Pugliese”, musa di Rocco Siffredi.

La porno diva ungherese sembra confermare lei stessa la partecipazione al reality italiano con un chiaro messaggio su Twitter: «Ci vediamo presto al #isoladeifamosi».

Già l’anno scorso l’attrice e modella avrebbe dovuto imbarcarsi per il programma prodotto da Magnolia nella sua versione spagnola, Superviventes, ma avendolo spifferato prima del tempo ad un’amica troppo chiacchierona finì con l’esserne estromessa a suo dire ingiustamente.

I suoi numerosi fan non vedono l’ora di poterla ammirare in bikini, ma chissà come la penseranno i telespettatori più “bigotti”.