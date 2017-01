Cindy Crawford: quando mio marito guarda la partita io…

Nelle ultime settimane lei ha voluto dimostrare come anche a 50 anni la bellezza non svanisce anche se ci si presenta davanti alla macchina fotografica senza trucco.

Cindy Crawford ha infatti condiviso alcuni scatti nelle ultime settimane, in particolar modo uno scatto senza trucco dove mostra ancora una volta la sua bellezza, la super modella statunitense è molto attiva sul suo profilo social ufficiale.

Ma anche le modelle irresistibili hanno i problemi di ogni moglie, proprio per questo la bella Cindy ha condiviso uno scatto in una sauna con tanto di didascalia tra il sarcasmo e la rassegnazione: “Quando fuori sta piovendo a Los Angeles e tuo marito sta guardando la partita, è il momento di una sauna domenicale”.

Se Rande, suo attuale marito, è intento a guardare la partita, sicuramente Cindy ha fatto la felicità dei fan che l’hanno apprezzata, seppur molto coperta, seduta in sauna in quello scatto condiviso sul profilo ufficiale che ha ottenuto oltre 40mila like e tantissimi commenti che si possono riassumere in uno dei primi interventi: “Sei una bellezza eterna”.