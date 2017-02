Cindy Crawford: un bacio al volo in sella alla mia bici

Cielo limpido, come lei stessa conferma, la spiaggia e il mare di Malibu in California, manca solo una bicicletta per correre sulla sabbia.

Cindy Crawford non si può certo dire che non si tenga in forma, anzi, nonostante i suoi 51 anni il suo fisico fa invidia a tante altre modelle e celebrità del mondo dello spettacolo anche molto più giovani, ma ogni tanto è anche il caso di rilassarsi.

Anche quando si rilassa però Cindy non manca di fare attività fisica, in questo caso sulle spiagge di Malibu in sella alla sua bici, la modella ha condiviso un breve video sul suo profilo ufficiale Instagram nel quale corre in bici e schiocca un bacio al volo per tutti i suoi fan.

Clear skies! 🌞 A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford) on Feb 22, 2017 at 10:03am PST

Cindy sempre bellissima è anche molto spiritosa e il video, seppur molto breve, ha riscosso molto successo tra i fan che hanno apprezzato quel “bacio” schioccato al volo, c’è qualcuno che invidia anche il luogo dove la bella modella va in bici e scrive: “Dove vorrei essere io”, come dargli torto?