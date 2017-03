Cinema2Day, l’iniziativa è stata prorogata per tre mesi

Per la gioia degli amanti del cinema, che vorrebbero frequentare di più le sale ma si lasciano frenare dai prezzi, sempre più esosi, che i multisala e i cinema in generale spesso propongono, in queste ore è stato ufficializzato che l’iniziativa Cinema2Day è stata prorogata per altri tre mesi.

Cinema2Day, promossa dal Mibact – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con ANEM, ANICA e ANEC, ha permesso al pubblico di acquistare il biglietto d’ingresso al cinema a soli 2 euro.

Lo ha annuncia il ministro della cultura Dario Franceschini con un tweet: “Prorogato per tre mesi #cinema2day! L’8/3, il 12/4 e il 10/5 ancora al cinema con 2 euro. Grazie a distributori, produttori, esercenti”.

L’iniziativa era iniziata a settembre e doveva concludersi l’8 febbraio, ma come abbiamo visto, alla fine, continuerà anche a marzo, aprile e maggio.

Del resto, tantissimi in queste settimane sono stati infatti gli appelli sul web per dare seguito all’iniziativa, e alla fine il ministero ha deciso di ascoltare e accogliere l’accorato appello dei cinefili.

L’iniziativa interessa circa 3 mila sale in tutta Italia.