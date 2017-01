Claudia Galanti: sono una mamma fortunata

La scorsa puntata di Verissimo, come di consueto, non ha lesinato emozioni forti ai suoi telespettatori, ma certamente uno dei momenti più emozionanti è stato quello in cui è stata ospite la modella Claudia Galanti, che ha raccontato a una Silvia Toffanin, visibilmente in lacrime, il dramma che le ha segnato la vita.

La Galanti ha infatti perso sua figlia India, di soli 9 mesi, ed era convinta di non riuscire a poter superare una tragedia del genere: quando la padrona di casa ha mandato in onda un video della Galanti con i suoi figli, sia la conduttrice che l’ospite non sono riuscite a trattenere la commozione.

“Con i miei figli cerco di guardare oltre i problemi. Tanti soffrono, tanti hanno il cuore in mille pezzi – ha commentato Claudia dopo aver visto il video – Ho vissuto anni di angoscia e attacchi di panico. Mi sono affidata a una dottoressa che è un angelo. Mi ha aiutato a capire che la mia vita non era finita”.

Poi ha aggiunto: “Mi auguro tante cose belle da questo 2017. Il fatto che comincia un nuovo anno mi ricarica, io ho avuto un 2016 molto complicato e voglio ritrovare la serenità”.

La showgirl ha infine raccontato di essersi allontanata dai «party mondani» cui era abituata e di aver preferito trascorrere le festività natalizie con i suoi bambini.