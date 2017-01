Claudia Gerini: io e Federico legatissimi come non mai

Negli ultimi giorni tutti i principali siti di gossip hanno mostrato le foto di Claudia Gerini assieme al suo nuovo compagno, Andrea Preti: nulla di male naturalmente, se non fosse che tutti hanno affermato che Claudia frequentasse il nuovo fidanzato già prima della fine della storia col suo ex, Federico Zampaglione, sottacendo quindi che la loro lunga relazione fosse finita per un tradimento dell’attrice.

Claudia invece in queste ore è voluta intervenire per mettere le cose in chiaro: “Buongiorno Amici. Si stanno dicendo molte cose riguardo la fine della relazione tra me e Fede. La verità è che nessuno ha mai tradito nessuno. La nostra storia infatti da più di un anno si era trasformata in una solida amicizia. Con il fine comune di crescere la nostra bimba e vivere in armonia”, ha scritto sui social.

I due, che hanno una figlia, Linda, 7 anni, sono andati in crisi la scorsa estate, e dopo un tentativo di riappacificazione, hanno deciso di separarsi senza mai comunicarlo ufficialmente.

Il post è stato poi condiviso dalla pagina Facebook ufficiale dei Tiromancino con la seguente didascalia: “Amici per sempre, Fede”.