Claudia Gerini ritrova l’amore con Andrea Preti

La rottura della sua ultima relazione è stata dura da affrontare e certamente molto dolorosa, ma Claudia Gerini ha scelto di tener duro e rimettersi subito in piedi, ritrovando persino l’amore accanto ad un nuovo compagno.

L’attrice, dopo la fine della relazione con il cantante e regista Federico Zampaglione, durata 11 anni, ora frequenta Andrea Preti, modello e attore, tra i protagonisti dell’ultima edizione dell”Isola dei famosi’.

Lo conferma in una nota la stessa coppia dopo le immagini pubblicate in copertina e un ampio servizio dal settimanale «Chi», che pubblica tra l’altro le foto dell’attrice insieme al suo nuovo amore.

Il settimanale rivela che i due si frequentano da due mesi, subito dopo la fine del legame precedente: tra i due sarebbe scattato il cosiddetto colpo di fulmine, tanto che la bella attrice avrebbe deciso di iniziare immediatamente una nuova relazione portando il nuovo compagno in un resort a cinque stelle alle porte di Roma per abbandonarsi alla passione

«Questo titolo dedicato dal settimanale “Chi” alla storia tra Claudia Gerini e Federico Zampaglione – fa sapere la coppia attraverso l’ufficio stampa – sarebbe stato uno scoop circa un anno fa, quando hanno deciso in accordo di separarsi. I due infatti non vivono più insieme da tempo, ma la loro storia di coppia si è trasformata in una relazione di grande amicizia, affetto e stima che gli consente di proseguire a crescere insieme la loro bambina e a collaborare nel lavoro e nella vita come hanno sempre fatto. Per quanto riguarda il privato – viene sottolineato – sono liberi ciascuno di seguire la loro strada fatta di cose più o meno importanti che non creano alcun danno al loro affetto profondo».