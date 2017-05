Claudio Sona, è tornato il sereno con Mario Serpa?

Anche noi, nei giorni scorsi, vi avevamo raccontato di un’indiscrezione che circolava, tra il web e i beni informati, sul primo tronista gay della storia di Uomini e Donne, Claudio Sona, e del ragazzo che aveva scelto proprio negli studi Mediaset, Mario Serpa.

I due, dopo pochi mesi di idillio, avevano deciso di intraprendere strade separate: nessun tradimento o nuovi amori in vista, ma la consapevolezza che il sentimento non era cresciuto in egual modo per entrambi, e forse aveva giocato un ruolo determinante anche la poco predisposizione di Claudio ad impegnarsi seriamente con qualcuno.

Nessuno dei due, nelle varie interviste rilasciate, aveva mai speso brutte parole per l’altro, lasciando quindi ben sperare i fans della coppia, ed infatti, a partire dallo scorso 29 aprile, dal compleanno cioè del bel veronese, non si parla d’altro che di un ritorno di fiamma tra i due.

Mario Serpa lo scorso weekend si è recato a Verona per festeggiare il compleanno dell’ex compagno. Per l’occasione i due ragazzi hanno assistito insieme al concerto di Alessandra Amoroso tenutosi all’Arena e le foto che li vedono seduti uno accanto all’altro hanno rapidamente fatto il giro del emozionando le fan dei ‘Clario’ che non si sono mai arrese alla fine della loro storia d’amore.

Sui social è diventato virale anche un video pubblicato da Claudio che ritraeva lui e Mario affacciati al balcone di casa sua a Verona, e migliaia di fan sotto il portone ad applaudire il ritorno dell’amata coppia.

Il bel veronese e il pr romano hanno però più volte dichiarato di essere incompatibili: decideranno davvero di ricominciare la loro storia o sono riusciti solamente a costruire una grande amicizia e stima reciproca?

Intanto Claudio ci tiene a sottolineare che la storia con Mario non è mai stata solamente a favor di telecamera. Il ragazzo è stato accusato infatti di aver sfruttato la storia con Mario per farsi pubblicità, e proprio per questo Sona ha annunciato che intende ricorrere alle vie legali per difendersi dagli attacchi diffamatori di un misterioso hater, che si nasconde dietro il falso nome di ippopotamo.

“Ho deciso di procedere per vie legali per fermare un ippopotamo che da mesi trova piacere a denigrarmi. In tutto questo c’è una sola verità: gli ippopotami sono troppo pesanti per volare”, ha tuonato Claudio inviperito.