Claudio Sona, niente partecipazione all’Isola dei Famosi

By Angela Sorrentino

Nelle ultime settimane, ed in attesa dell’esordio ufficiale del reality che prenderà il via il prossimo 30 gennaio, si sono sprecate in rete le anticipazioni e le voci sui possibili componenti del cast della prossima Isola dei Famosi.

A fronte di soli quattro nomi certi, sono decine i nomi dei papabili, tra showgirl, sportivi, pornodive, e chi più ne ha più ne metta.

Nelle ultime ore si era fatta molto insistente la voce secondo cui, al reality, sarebbero potuti partecipare anche Claudio Sona, famoso per essere stato il primo tronista gay della storia di Uomini e Donne, e il suo compagno Mario Serpa.

Voci che però sono state smentite anche dai diretti interessati, che hanno deciso di mettere le cose in chiaro e far tacere le falsi indiscrezioni su di loro.

In un’intervista sul portale Gay.it, Claudio ha voluto dire la sua a tal proposito asserendo: “L’Isola dei Famosi? Noi? Credevo che ne prendessero parte solo i famosi…”.

Ad oggi quindi, i nomi certi sono quelli di Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile e il duo comico Gigi e Andrea: tutto il resto sono solamente voci che potrebbero essere confermate ma anche clamorosamente smentite.