Come rubare negli Apple Store? Ma con i denti, ovviamente.

Ladri di tutto il mondo, soprattutto quelli pacifisti, unitevi, unitevi intorno a un concetto: si possono rubare gli smartphone dagli Apple Store senza pistole e arnesi da scasso di sorta, ma semplicemente, si fa per dire, masticando i cavi di sicurezza.

Non è uno scherzo, è la verità.

La banda agiva a Madrid, non di notte, ma in pieno giorno e col negozio in piena attività.

Una banda organizzata e geniale, non c’è che dire.

I giovani entravano nell’Apple Store e, mentre alcuni distraevano il personale addetto fingendosi acquirenti, uno di questi si approssimava al device adocchiato, tranciando il cavetto metallico di sicurezza addirittura con i denti.

Al ventiquattresimo furto di smartphone, qualcuno ha mangiato la foglia, finalmente, e si è messo di buzzo buono a osservare quello che registravano le telecamere di sicurezza.

Il tutto in realtà avveniva in pochi secondi e nella più totale tranquillità.

I ragazzi sono stati rintracciati e denunciati, ovviamente, per furto.

Per alcuni di loro forse la vita in galera sarà grama: probabilmente non per quello con i denti buoni che, se si impegna al massimo, può pure provare a segare le sbarre della prigione, non si sa mai.