Con Carnevale arrivano le offerte Vodafone: 4 GB a 3 euro

Con Carnevale sono arrivate le offerte Vodafone: 4 GB a 3 euro.

In occasione del Carnevale 2017, il gestore telefonico Vodafone ha stabilito di lanciare un’offerta formidabile per quanti hanno sottoscritto un piano tariffario con Sim ricaricabile e traffico dati incluso.

Vodafone si mostra sempre molto sensibile a ricorrenze e festività varie.

L’offerta si chiama Vodafone Giga Week. La promozione offre un bundle addirittura di 4 Gb di traffico.

Con una mole così alta di Giga a disposizione, si possono fare tantissime cose. Non dobbiamo più aver paura che da un momento all’altro la nostra riserva internet si scarichi lasciandoci a piedi.

Non ci sarà più bisogno ci controllare il cellulare ogni ora o quasi per vedere quanto abbiamo consumato, specialmente se siamo degli assidui del web.

Il traffico è in rete 4G e, come sottolineato, è per una settimana. Per quanto riguarda poi il prezzo ridicolo di 3 euro, che equivale a un paio di caffè, c’è da restare veramente basiti.

Per l’attivazione di Giga Week si deve installare l’App MyVodafone, aprendo l’apposito link facilmente individuabile.

Ma certamente ci attendiamo altre offerte Vodafone per la primavera e per l’estate.