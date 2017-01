Cover WoodMi Compound per iPhone, un prodotto di classe

La cover WoodMi Compound per iPhone è davvero un prodotto di classe.

Una cover per amica

La prima cosa che si pensa è acquistare un cellulare. Poi si prosegue con l’acquisto, avendo cura di fare la scelta migliore in relazione al prezzo e alla qualità. La terza cosa che si dovrebbe fare subito, ma sovente non si fa, è di comprare una cover appropriata.

Questo è un passaggio estremamente importante perché, nonostante tutte le attenzioni possibili e immaginabili, lo smartphone o altro oggetto simile, prima o poi cade. Se siamo fortunati cade su un tappeto e può non succedere niente; se non siamo fortunati, sono dolori. La garanzia normalmente non copre questo tipo di incidenti e dobbiamo recarci in un negozio per le apposite riparazioni del caso.

Possiamo fare diverse scelte, a partire da pochi euro, magari nel solito negozio cinese, oppure scegliere qualcosa di maggiore qualità che ci assicuri, possibilmente in contemporanea, un’adeguata protezione e una certa gradevolezza estetica.

WoodMi, le cover Made in Italy

Di cover ce ne sono di tutti i tipi e di tutte le taglie, ma da un po’ di tempo stanno andando per la maggiore anche quelle vintage, se possiamo definirle così. Ci sono quelle che richiamano i libri antichi, ad esempio, molto belle a vedersi. E ci sono quelle come la WoodMi Compound per iPhone, che valorizzano ancora di più il nostro device con l’idea del legno.

C’è un’azienda nostrana che produce proprio cover particolari, la WoodMi, per iPad e iPhone, utilizzando materiali di pregio e comunque particolari, come il legno, la pelle e addirittura la pietra. Un ritorno al caldo, insomma, al classico dei materiali conosciuti e antichi, che non rendano il tutto così troppo freddamente tecnologico.

La produzione di WoodMi è differenziata: ci sono ad esempio le custodie Nutty, formate da un unico blocco di legno di ciliegio o di noce e gli sticker con foglia di ciliegio. Poi ci sono le custodie Compound. Queste ultime paiono particolarmente interessanti, dal momento che uniscono l’eleganza classica di un buon legno, il suo calore intrinseco, a un buon livello di protezione. Tramite l’incisione laser è inoltre possibile personalizzare la cover, che diviene così estremamente versatile.

Cover WoodMi Compound per iPhone

La WoodMi può anche stampare qualsivoglia grafica si desideri, purché il file di partenza abbia una risoluzione sufficientemente alta. C’è da dire però che queste Compound non offrono una protezione completa ai bordi del cellulare, giacché non coprono del tutto il tasto volume, quello sleep e la presa Lightning, oltre all’uscita Jack.

Le protezioni originali Apple comunque garantiscono un grado superiore di sicurezza dell’apparato. Se vogliamo una protezione ancora più completa da WoodMi, bisogna prendere in considerazione le cover della serie Nutty, che permettono un montaggio cosiddetto slide-on. Ovviamente, però, queste ultime sono più costose: sono ricavate da un unico blocco di ciliegio e sono direttamente rifinite e oliate a mano.

Se poi si vuole badare solo all’aspetto estetico e si preferisce non acquistare tutta la cover, sono disponibili dalla stessa casa gli adesivi in foglia di legno Jacket, che si incollano al cellulare tramite un adesivo particolare 3M che non lascia residui.

Il giudizio finale sulle Compound è positivo. I livelli di resistenza sono buoni, l’estetica molto buona, la versatilità notevole. Il tutto a prezzi accettabili, dai 25 ai 35 euro.