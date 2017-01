By Angela Sorrentino

Cristel Carrisi, il pubblico non ha apprezzato la sua “doppia faccia”

Come di consueto, nel corso dell’ultima puntata della sua “Domenica Live”, Barbara D’Urso ha ospitato numerosi protagonisti dello spettacolo, tra cui Cristel Carrisi, figlia di Albano, che ha raccontato la sua vita e gli avvenimenti più salienti, emozionandosi più volte.

Nulla di strano, se non fosse che il pubblico di Barbara ha la memoria lunga, e ricorda bene che la figlia del cantante pugliese non ha sempre speso belle parole verso la padrona di casa, anzi in passato l’ha più volte attaccata.

Gli utenti andando a setacciare il profilo Twitter della Carrisi hanno scoperto delle affermazioni al vetriolo nei confronti della D’Urso risalenti all’aprile del 2014: la cantautrice, dopo aver condiviso la foto di un piatto di pasta sul social, vi aveva aggiunto una didascalia in cui ironizzava sulle capacità giornalistiche della D’Urso. “Vi prego se dovesse capitarmi un incidente, se dovessero rapirmi o se dovessi morire i circostanze misteriose.. dite a Barbara D’Urso di farsi i c…. suoi“, aveva scritto.

“Prima ti scagli contro la D’Urso e poi ci vai come ospite? Hai forse bisogno un po’ di pubblicità“, scrive ad esempio un utente su Twitter.

Allora per quale motivo domenica ha partecipato a ‘Domenica Live‘?

I bene informati parlano di visibilità, mostrando a milioni di persone il suo matrimonio e la cerimonia celebrata in pompa magna per volontà del padre Al Bano, con la presenza di molti ospiti anche vip e l’assenza di Loredana Lecciso.