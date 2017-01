Cristiano Ronaldo: Con la mia Bugatti entro nel 2017

Sto guidando nel 2017, questo il grido di battaglia del calciatore Cristiano Ronaldo che nelle ultime ore ha condiviso uno scatto a bordo del suo gioiellino.

Si tratta di una Bugatti, come molti fan hanno fatto notare, Cristiano condivide una foto seduto sul suo bolide e scrive: “Driving into 2017, another dream year ahead #DontCrackUnderPressure #tagheuer”, scatenati ovviamente i fan.

Oltre 1 milione e 300mila like e quasi 8mila commenti, tutti i fan sono impazziti per lo scatto del calciatore su un gioiellino del genere, subito è scattata la corsa al modello di auto, c’è chi ha azzardato: Bugatti Chiron, ma a Cristiano Ronaldo interessa solo “guidare” in questo 2017 e possibilmente non perdere la media che ha ottenuto fino ad ora.

Riconoscimenti e coppe, forse anche il 2017 gli potrà riservare altre sorprese, basta solo attendere ed essere “Cristiano Ronaldo”.